Una fiaba animata e un laboratorio, presentando la primaria alle famiglie

Sabato 7 dicembre gli insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria “L. Castiglioni” di Azzate aprono le porte a genitori e bambini delle future classi prime per presentare l’offerta formativa della loro scuola.

Le famiglie possono aderire ad uno dei due momenti previsti: dalle 8.30 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 12.30.

Un’ occasione importante per conoscersi e respirare un momento di vita scolastica, anche insieme ad alcuni alunni “senior” che accoglieranno con gioia i piccoli arrivati.

Dopo un primo momento di accoglienza da parte dei docenti, le famiglie saranno invitate in auditorium per una presentazione animata dell’offerta formativa, con le sue finalità educative volte a garantire la formazione globale e la centralità dell’alunno, ognuno con la propria identità. Verranno illustrati i progetti del plesso, la continuità con la scuola dell’infanzia, le visite didattiche, i laboratori, i servizi scolastici e parascolastici come mensa e doposcuola.

A seguire la visita guidata ai diversi ambienti della scuola: il laboratorio di lettura, gli spazi della palestra, la mensa, le aule dotate di LIM, il laboratorio informatico e l’ampio cortile esterno.

E poi, per tutti i bambini il racconto magico di una coinvolgente Fiaba animata e il laboratorio creativo organizzato insieme agli alunni delle classi quarte che guideranno i futuri iscritti nella realizzazione di un lavoro che potranno poi portare a casa.

Sarà presente anche l’Associazione genitori della scuola, con un piccolo gadget per i piccoli ospiti ed è prevista la proiezione di un video che racconta i percorsi di due progetti particolari: “Dalla parte dell’ARTE” e “Alla corte di Azzate”.

La scuola primaria Castiglioni è in via Roma 17 ad Azzate.

Per maggiori informazioni: primariaazzate@istcomazzate.gov.it oppure 0332 459184 – www.istcomazzate.gov.it.