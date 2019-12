Fondazione Raimondi a tutto sport

Che siate sportivi amatoriali o agonisti, il Poliambulatorio di Fondazione Raimondi ha una gamma di specialità e terapie adatte ad ogni esigenza. A partire dal servizio di Medicina dello Sport, che può contare su più medici specialisti. I test di idoneità per attività agonistica includono visite ed esami quali ECG, spirometria, test da sforzo, esami delle urine, visus. Anche nel caso di test per attività non agonistiche oltre alla visita è comunque previsto l’ECG, grazie alla presenza interna del cardiologo.

L’ortopedia include una proposta a tutto tondo: l’ambulatorio con due chirurghi ortopedici con esperienza in rinomati istituti clinici di eccellenza e il servizio di urgenze ortopediche del lunedì mattina, pensato per gli infortunati del fine settimana che non hanno riportato traumi tanto gravi da recarsi urgentemente al pronto soccorso ma che necessitano di valutazione ortopedica ed eventuale terapia nell’immediato.

E’ inoltre disponibile una risonanza magnetica distrettuale a struttura completamente aperta e la possibilità di effettuare ecografie.

Infine, gli ambulatori di fisioterapia e terapie fisiche mettono a disposizione interventi terapeutici complementari al percorso di cura: terapia fisica, terapia manuale/manipolativa, massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia e molte altre.