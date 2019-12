Futura, occasione buona per salire ancora più in alto

Domenica 15 dicembre, dalle 15,30, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio calcherà il taraflex del palasport S. Antonio di Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno), per giocare contro le padrone di casa della P2P Smilers Baronissi, attualmente fanalino di coda della classifica con solo 5 punti.

Le Cocche di coach Lucchini arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, dopo una serie di vittorie – tre consecutive – che hanno riportato la carica in casa bustocca; Cialfi e compagne quindi cercheranno di conquistare tre punti importantissimi, per alimentare così il sogno di inseguire quel quinto posto che è anche l’ultimo utile per la qualificazione alla seconda fase.

Le biancorosse hanno dimostrato di essere temibili in difesa, lasciando ben poco spazio alle intenzioni offensive avversarie. Per la trasferta campana inoltre, coach Lucchini tornerà ad avere a disposizione Aurora Pistolesi che ha pienamente recuperato dal problema fisico che l’aveva costretta ad assistere all’ultimo match dagli spalti.

Nonostante la posizione in classifica, Baronissi sta dimostrando di essere in crescita e giocare in casa, di fronte al proprio pubblico, potrebbe essere una spinta in più per le ragazze di coach Ferrara. Il pericolo maggiore, in termini offensivi, è costituito da Esdelle: l’opposto di Trinidad, in squadra proprio dalla vigilia del match di andata a Busto, veleggia sopra i 20 punti di media a partita con picchi di realizzazione altissimi (31 punti contro Roma, addirittura 38 contro Montecchio).

Lucchini ha chiesto massima concentrazione alle sue giocatrici, sapendo di trovare dall’altra parte della rete una squadra da non sottovalutare: «Se avevo indicato gli scorsi match da bollino rosso, questa è da bollino nero: c’è di mezzo una trasferta lunga e un orario non tradizionale: sarà una partita complicata da affrontare. Abbiamo la consapevolezza che in questo momento stiamo giocando bene, senza distinzioni tra casa e trasferta, e l’obiettivo è provare a vincere; questo è ciò che la squadra vuole, abbiamo intenzione di mettere in campo tutto il lavoro fatto in settimana. Sono certo, comunque, che sarà una bella partita».