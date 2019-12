Giornata cittadina della riconoscenza: Samarate premia i suoi cittadini

«Grazie a tutti i presenti. Siamo qui per la settima edizione della giornata cittadina della riconoscenza in questa bellissima cornice, il Museo Agusta. Un fiore all’occhiello per la nostra Samarate, un luogo che testimonia la memoria tecnologica e industriale e che costituisce uno strumento di dialogo e di condivisione tra l’impresa e territorio.», esordisce così il sindaco Enrico Puricelli domenica 15 dicembre, in occasione del riconoscimento ad alcuni cittadini di Samarate della benemerenza civica (“Civico riconoscimento Città di Samarate”). Per la prima volta questa cerimonia esce dalle mura del palazzo comunale e viene ospitata nella splendida location del museo cittadino.

«I riconoscimenti sono una pubblica attestazione e valorizzazione delle azioni più benemerite nell’ambito istituzionale, culturale, sociale, sportivo, ricreativo, associativo, del volontariato, dell’impresa, del lavoro, delle arti e professioni che hanno contribuito in passato e contribuiscono oggi a promuovere l’ immagine e i valori della comunità samaratese. Samarate è fucina di grandi personaggi degni di essere pubblicamente riconosciuti», ha continuato il primo cittadino.

I samaratesi premiati sono sette, tra cittadini ed associazioni, scelti dalla giunta dopo gli undici nominativi proposti dalla cittadinanza. Carla Locarno, staffetta partigiana nella resistenza locale: «presenza civile allora e oggi, nella sua testimonianza per la pace e il rispetto delle persone»; sagrestana da più di quarant’anni della parrocchia di Cascina Elisa, Lucia Zaltron «conosce ed è conosciuta con affetto da tutta la comunità della frazione . Ha sempre aiutato – per quello che ha potuto – le famiglie in difficoltà e ha sempre avuto una parola per gli ammalati che, almeno mensilmente da molti anni, va a visitare portando l’eucarestia. Il suo servizio è sempre stato puntuale, preciso e discreto». Franco Milani, invece, è stato firmatario nel 1994 dell’atto costitutivo della fondazione del centro sociale “Dott. Olearo”, mentre oggi collabora ancora con chi si occupa del turismo locale; «Venticinque anni di servizio e di direzione della Società Filarmonica Samaratese e continui riconoscimenti a livello internazionale come compositore»: Silvano Scaltritti è il quarto cittadino che riceve la benemerenza, per la sua passione e la sua dedizione alla musica.

Venendo alle associazioni, Caritas di Samarate, di San Macario e di Verghera, «offrono un importante supporto nell’individuare le strategie per contrastare il disagio sociale. In questi anni il rapporto con il servizio sociale comunale si è rafforzato perché solo facendo rete si riesce a rispondere alle situazioni di difficoltà e sofferenza». Il loro contributo, commenta il sindaco, è una risorsa importante «non solo per gli aspetti di ordine materiale, ma anche per le loro capacità di ascolto, vicinanza e di stimolo affinché le persone in difficoltà possano ritrovare le energie residue con cui rialzarsi».

«Tutti i giorni recuperano dalle mense di Samarate, Verghera e San Macario alimenti ancora buoni (per lo più pane e frutta) che ritrovano una “seconda vita” alle caritas parrocchiali, dove vengono serviti gratuitamente agli assistiti»: i volontari di Siticibo ricevono la benemerenza civica per il loro impegno verso le persone in difficoltà.

L’ultimo premiato è samaratese d’adozione, classe 1920 e nel mondo dei motori da sempre: Ruggero Mazza, socio onorario del gruppo seniores del Museo Agusta, è entrato in Agusta nel 1959 al reparto corse per gestire lo sviluppo e la preparazione dei motori (125 e 250 cavalli), e lì è rimasto fino al 1977. «In Agusta, con il suo gruppo di motoristi, ha contribuito alla conquista di venticinque campionati marca con i piloti Ubbiali, Provini, Agostini e Read».