Grande attesa per il concerto di Natale

Andrà in scena giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 nella splendida cornice della Basilica San Giovanni il tradizionale Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio che avrà come protagonisti l’Orchestra e il Coro Sinfonico Amadeus.

L’orchestra, nata 22 anni e fa diretta oggi dal maestro Marco Raimondi, è composta da 60 coristi e 40 professori d’orchestra e docenti di diversa nazionalità che hanno realizzato oltre 700 concerti in prestigiosi contesti in giro per il mondo. Ospite della serata la soprano statunitense Barbara Post, specializzata in canto classico e lirico e molto apprezzata in Italia e oltre oceano.

Come sempre, il sindaco Emanuele Antonelli e monsignor Severino Pagani coglieranno l’occasione per rivolgere il loro messaggio di auguri in vista delle prossime festività. Il concerto, che rientra nel calendario delle iniziative natalizie, è supportato degli sponsor Paglini Renault Store e Banca Mediolanum, sempre vicini alle iniziative dell’amministrazione.

Al termine del concerto tutti i partecipanti sono invitati ad un brindisi augurale in piazza San Giovanni. I biglietti per accedere alla serata sono esauriti.

Ecco il programma della serata:

P.M. Narro Espana Cani

Newton Amazing grace Williams Dry your tears, Afrika!

A.De Liguori Tu scendi dalle stelle

Tradizionale coreano Arirang