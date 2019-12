Inarrestabile Solbiatese, bene Ispra e Nfo Ferno

Ancora qualche rinvio nei campionato di Prima e Seconda Categoria per la pioggia che ha colpito anche questa domenica di campionato. In Prima prosegue il monologo della Solbiatese, sempre più lanciata, nel Girone N di Seconda non gioca la capolista Olgiatese mentre nel Gruppo Z il Laveno Mombello avanza con una cinquina.

PRIMA CATEGORIA

Sempre più al comando la Solbiatese che batte 4-1 in casa l’Antoniana e dopo 13 partite ha 33 punti con 10 vittorie e 3 pareggi. La Valceresio, seconda della classe, pareggia 2-2 in casa del Cantello Belfortese e si vede avvicinare dall’Ispra, 3-0 sul campo del Ticinia, e dalla Nfo Ferno (foto Facebook – Nuova fiamme oro Ferno – NFO), 4-1 all’Arsaghese. Bel successo anche per il San Michele, 3-2 a Tradate, rinviate invece Folgore Legnano – Crennese Gallaratese, San Marco – Accademia Bmv e Turbighese – Bosto.

CLASSIFICA: Solbiatese 33; Valceresio 23; Ispra, Nfo Ferno 22; San Michele 21; Accademia Bmv, Arsaghese, Bosto 18; Ticinia, Tradate 16; Crennese Gallaratese 15; Folgore Legnano 12; Turbighese 11; Cantello Belfortese 10; San Marco 5; Antoniana 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Non gioca l’Olgiatese, che vede il rinvio dell’impegno contro la Kolbe, ma la squadra di Olgiate Olona rimane in prima posizione nonostante il turno di sosta forzato. Alle sue spalle pareggia 2-2 il Villa Cortese contro la Solbiatese mentre recupera terreno il Lonate Pozzolo che batte 1-0 il Parabiago nello scontro diretto. Pari senza reti per la Pro Juventude con il Gorla Minore, il Canegrate fa tre punti grazie al 2-1 sul Samarate. Pareggio 1-1 tra Buscate e Beata Giuliana, 0-0 tra Nerviano e Borsanese mentre la Virtus Cantalupo passa 2-1 in casa dell’Oratorio San Francesco. Rinviata anche Sant’Ilario – Robur.

CLASSIFICA: Olgiatese 36; Villa Cortese 31; Lonate Pozzolo 29; Parabiago 27; Pro Juventude, Canegrate 23; Solbiatese 20; Virtus Cantalupo 18; Buscate 17; Gorla Minore, Beata Giuliana 16; Kolbe 15; Robur 13; Borsanese 12; Sant’Ilario, Nerviano 11; Samarate, Or. San Francesco 9;

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Nessun rinvio nel girone varesino di Seconda, con il Laveno Mombello che conferma il suo primo posto a suon di gol: 5-0 alla Lavena Tresiana. Il Cairate torna al secondo posto superando 1-0 il San Luigi e sorpassando in classifica la Casmo, sconfitta 2-1 in casa dalla Tre Valli. Perde anche la Sommese, 1-0 sul campo della Ceresium Bisustum, la Cuassese risale grazie al 2-0 sull’Eagles. Pareggio 2-2 per il Luino ad Arnate, il Lonate Ceppino fa bottino pieno battendo 2-1 la Malnatese. Colpo esterno per il Caravate, 2-1 a Induno Olona, il Buguggiate batte 3-1 il Coarezza.