Incidente a Morazzone, nessun ferito ma pesanti ripercussioni sul traffico

Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone coinvolte ma l’incidente avvenuto tra un’auto e un camion sulla via per Caronno a Morazzone ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico nell’ora di punta.

L’impatto è avvenuto intorno alle 17 di giovedì 12 dicembre e sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco, l’ambulanza e i carabinieri.