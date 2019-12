Influenza: contagi bassi, ma non tra i bambini

Andamento dell’influenza “nella norma”.

I casi rilevati dal monitoraggio nazionale, attraverso i medici sentinella, indica che il contagio comincia a diffondersi ma siamo ancora in una fase iniziale. Sovrapponibile ai dati dello scorso anno.

Nella settimana che precedeva il Natale ( ultima rilevazione disponibile) si evidenzia una lenta ma continua crescita del numero di casi soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età.

In Italia l’incidenza totale è pari a 4,1 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,5 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è pari a 6,41, nella fascia 15-64 anni a 3,73 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,86 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 247.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.358.000 casi.

La Lombardia è tra le regione dove si registra il maggior numero di ammalati, insieme a Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Marche e Abruzzo.

In Lombardia i casi registrati cono stati 762 con un’incidenza pari a 5,3 per mille assistiti. Anche nella nostra regione i più colpiti sono i bimbi tra 0 e 4 anni (164 casi) con un’incidenza pari a13,47. I minori 5-14 anni sono stati 187 (incidenza 7,42), gli adulti 15-64 anni ammalati erano 356 ( incidenza 4,68) mentre rimane basso il contagio tra gli over 65 anni: sono state 55 le persone colpite con un’incidenza pari a 1,82