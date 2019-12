La Bandina degli stonati sul fiume

Aspettando il Natale il tradizionale mercatino del 3^ sabato del mese “Un Fiume tra Arti e Sapori” si veste a festa questo 21 dicembre nelle Piazze Garibaldi e De Cristoforis con tantissime bancarelle che potranno contare sullo sfondo del Comune “vestito bianco e ornato di drappi rossi”, per contribuire al clima.

All’ombra dell’imponente Albero di Luci e dei Fiocchi di Luce che riempiono le Piazze e strade, gli espositori suggeriranno un’offerta che andrà incontro alle esigenze di chi dovrà ancora mettere sotto il proprio Albero di Natale i propri doni o prepararsi al cenone.

E poi domenica 22 dicembre dalle 10.30 del mattino, spazio al concerto itinerante sul lungo fiume e per le vie del centro della “Bandina degli stonati”, la simpatica compagine di suonatori che ha colto l’eredità della Banda di Stunaa. Una band tutta al maschile per la quale i troppi capelli bianchi in testa non hanno fatto perdere la voglia di suonare e fare festa per le strade di Paesi e Città. Il loro look sarà ovviamente natalizio con un tripudio di cappellini di Babbo Natale ed il repertorio, che metterà a dura prova la tenuta dei loro fiati, sarà contagiato dalle Festività in corso.

Con questi ultimi appuntamenti del 2019 il referente della Pro Sesto Calende, il vice presidente Andrea Scandola, traccia un bilancio del primo anno di Un Fiume tra Arti e Sapori : “Siamo felici di poter dire che abbiamo già definito con la Signora Daniela Martinelli il calendario degli appuntamenti per il prossimo 2020 che riserveranno anche delle sorprese’ ‘Siamo contenti di aver trovato in Daniela una valida interlocutrice capace non solo di gestire, ogni terzo sabato del mese, la presenza degli espositori ma anche di selezionare gli stessi con una logica che punti alla qualità stuzzicando la curiosità degli avventori’.

Anche questo appuntamento rientra nel calendario ‘La Magia di Natale a Sesto Calende’ promosso dal locale Gruppo Commercianti e Artigiani, dalla Pro Sesto e da ConfCommercio Gallarate Malpensa con il patrocinio della Amministrazione Comunale. Segnaliamo inoltre, come nota di colore, che Domenica 22 Dicembre 2019, dalle 10.30 circa, saranno ospiti per le Vie e Piazze di Sesto Calende ‘la Bandina degli Stonati’