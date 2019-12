La Varese antirazzista si colora di giallo

Il 10 dicembre 1948 venne firmata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Domenica 8 dicembre a due giorni dalla ricorrenza, la società civile di Varese si è data appuntamento a partire dalle 15 nel piazzale delle stazioni per una marcia pacifica e colorata che si è snodata per le vie del centro.

È stato scelto come oramai da tradizione il colore giallo e gialli sono stati i palloncini lanciati a cui erano allegati alcuni messaggi di pace, un pensiero scritto dai bambini.

Alessandra Pessina del Coordinamento migranti di Varese è raggiante: «È una giornata a cui hanno aderito anche i sindacati, le Acli, Libera, Amnesty International, per una campagna nata nel 2008. Di fatto si chiama “mettiti in giallo contro il razzismo“».

«Oggi abbiamo invaso la città di colore anche per ravvivare questa giornata già in periodo natalizio e portare gioia in città».

Sono tante le culture rappresentate durante l’iniziativa, ci sono i “bong“ suonati dai nepalesi, un balletto messo in scena della comunità filippina in piazza Carducci (foto sopra), dove la manifestazione è arrivata alla fine del corteo.

Più di cento le persone presenti in piazza che hanno dato lettura a brani e testi giornalistici che hanno trattato delle responsabilità europee nello sfruttamento die paesi in via di sviluppo.

La manifestazione di domenica come si accennava anticipa di due giorni l’evento clou: martedì 10 dicembre la giornata verrà celebrata con un convegno dal titolo “Il mondo che vogliamo” (tratto dal libro di Carola Rakete) che si terrà dalle ore 18 nel salone delle Acli di via Speri della Chiesa: per l’occasione è attesa la stessa autrice, che farà sapere lunedì se la sua presenza sarà da considerarsi confermata.