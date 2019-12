Legnano oltre le aspettative, la Castellanzese lotta

Il girone B di Serie D si è dimostrato uno dei più impegnativi. La Pro Sesto ha da subito impresso un ritmo altissimo al campionato e in pochi hanno saputo tenere la scia. Al secondo posto però è salito il Legnano, dimostrandosi la rivelazione di questa prima parte di stagione. Ha invece faticato la Castellanzese, impegnata a tenersi a galla in zona playout. (Foto Facebook – Aldo Massarutto – Castellanzese Calcio 1921)

LEGNANO

Secondo posto solitario, 38 punti con 11 vittorie, cinque pareggi, tre sconfitte, ma soprattutto otto vittorie di fila (Arconatese, Dro, Brusaporto, Virtus Bolzano, Tritium, Virtus CiseranoBergamo, NibionnOggiono, Folgore Caratese) che hanno proiettato il Legnano nei piani altissimi della classifica, diventando la rivelazione di questa prima parte di campionato.

Da neopromossi, i lilla di mister Vincenzo Manzo hanno un po’ stentato ad inizio campionato, ma dopo aver preso il ritmo giusto si sono lanciati, rimanendo gli unici veri avversari della Pro Sesto, che al giro di boa è arrivata con la bellezza di 44 punti, miglior risultato in tutti i gironi della Serie D.

In 19 gare, il Legnano ha perso solo tre volte: in casa contro la capolista Pro Sesto, in casa del Villa Valle e l’ultima – amarissima – nel derby contro la Castellanzese.

Alla prima di ritorno il prossimo 5 gennaio, i lilla ospiteranno al “Mari” il Milano City ultimo in classifica ma rinforzato dal mercato invernale. Guai abbassare la guardia.

CASTELLANZESE

Prima storica stagione nel massimo campionato dei dilettanti per la Castellanzese che, con l’obiettivo della salvezza, sta cercando di accumulare i punti necessari per mantenere la categoria. Alla fine del girone di andata i neroverdi sono in zona playout con 18 punti, frutto di sei pareggi, nove sconfitte e solo quattro vittorie.

Che la stagione non sia per ora particolarmente positiva lo evidenzia il doloroso cambio in panchina con l’addio a Fiorenzo Roncari, l’allenatore che ha portato i colori neroverdi per la prima volta in Serie D, e l’arrivo di Achille Mazzoleni dopo le prime cinque gare di campionato.

In compenso, le vittorie della Castellanzese sono state schiaccianti: 3-1 al Milano City, 5-2 al Ponte San Pietro, 4-1 alla Virtus CiseranoBergamo, prima del successo al “Mari” in casa del Legnano che ha fatto chiudere il 2019 con un sorriso.

Nel ritorno i neroverdi dovranno cercare di stringere le maglie difensive – 31 rete subite in 19 partite sono troppe – e sfruttare al massimo gli scontri diretti al “Provasi”; a Castellanza infatti passeranno Inveruno, Dro e Virtus Bolzano, sfide da non fallire per centrare l’obiettivo salvezza.