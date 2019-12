Neve in libertà: parte il corso ciaspole con il Cai di Gallarate

Sta per partire la quinta edizione del corso ciaspole del Cai di Gallarate, in pochi anni questo corso è divenuto un importante appuntamento per la vita della sezione gallaratese e per i moltissimi appassionati delle montagne innevate, che ogni anno aumentano.

«Il corpo degli accompagnatori della sezione, anche quest’anno, ha voluto proporre un programma completo per comprendere e rispettare la bellezza dell’ambiente innevato ma anche per far conoscere le tecniche della disciplina del camminare con le ciaspole e soprattutto per apprendere le fondamentali nozioni di sicurezza» spiegano dal Cai.

«Quest’anno favoriti anche dalle abbondanti nevicate delle ultime settimane, non mancheranno escursioni affascinanti, semplici e aperte a tutti, si perché lo scopo del corso è proprio quello di far avvicinare sempre più persone alla scoperta dell’escursionismo invernale con le ciaspole e far comprendere e diffondere sempre di più la cultura della sicurezza, fondamentale tra gli scopi del CAI stesso».

Il corso, come da collaudata formula, prevede tre lezioni in aula, il 23 e 30 gennaio e il 6 febbraio 2020 che si terranno presso la sezione di Gallarate in Via Olona 37, ove si affronteranno i diversi temi: l’equipaggiamento e l’attrezzatura, la cartografia, la lettura del bollettino nivo/meteo, le valanghe, la scelta dei percorsi ed infine la sicurezza attraverso l’autosoccorso mediante l’ausilio dell’ormai obbligatorio kit (Artva, Pala e sonda); e due uscite in ambiente il 2 e il 9 febbraio in Val Bognanco e al Passo del Sempione (CH), certo le uscite in ambiente potranno subire delle variazioni in base alle valutazioni delle condizioni del manto nevoso.

I posti sono limitati ad un massimo di venti partecipanti per cui non resta che affrettarsi iscrivendosi a questo splendido evento, ogni informazioni è possibile averla in sede ogni Martedì e Venerdì sera dalle ore 21:00 oppure ai numeri 0331-797564 / 338 8083934 / 335 1306722 o scrivendo info@caigallarate.it