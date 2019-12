Orologi Tag Heuer: compagni di stile

Gli orologi da polso sono da sempre gli accessori preferiti indistintamente da uomini e donne.

Considerato in passato più un oggetto utile che un accessorio, oggi un orologio è sopratutto una dichiarazione di stile. Non puoi immaginare un giorno senza il tuo orologio da polso anche se non lo guardi così spesso.

Un orologio completa qualsiasi outfit e parla chiaramente della tua personalità.

Nel segmento lusso TAG Heuer ha una lunga storia. Fin dall’inizio, gli orologi TAG Heuer sono stati prodotti seguendo la filosofia dei “Six Features“. Queste sei caratteristiche sono: resistenza all’acqua fino a 200 m, corona a vite, doppia chiusura di sicurezza, ghiera unidirezionale, vetro zaffiro e segni luminosi. Queste rendono gli orologi Tag Heuer una scelta premium nel mercato degli orologi di lusso.

La gamma di orologi Tag Heuer offrono cinturini e quadranti in acciaio inossidabile di diverse dimensioni, design e funzionalità da abbinare in base al tipo di outfit e di occasione.

Tag Heuer orologi dalle caratteristiche sorprendenti

Gli orologi TAG Heuer sono dotati di incredibili funzionalità aggiuntive come cronografo, sveglia, data e ora. Il Tag Heuer WAZ111A.BA0875 Formula 1, è un orologio capace di registrare il tempo con assoluta precisione. Resistente ai graffi è un’icona nel mondo dell’orologeria.

Gli orologi TAG Heuer hanno quadranti dall’aspetto professionale all’interno di un elegante e robusto alloggiamento in metallo. Abbinati a cinturini di qualità sono adatti ad ogni occasione.

Da un incontro di lavoro a una serata informale, l’orologio Tag Heuer è un vero compagno di stile.

Orologi da uomo TAG Heuer

L’orologio giusto può fare molto per completare il look di un uomo dando risalto ad un abito, ad una camicia formale o persino ad un outfit casual per una gita nel weekend. Quando si tratta di orologi per occasioni formali, nulla può battere l’aspetto di un orologio in acciaio inossidabile ben scelto.

Tag Heuer offre una vasta gamma di orologi dal design e combinazioni sorprendenti, senza strafare.

Orologi da uomo con quadranti in argento, bianco e nero. L’offerta di orologi Tag Heuer si adattano ad ogni tipo di personalità e gusto nel migliore dei modi.

D’altra parte, se desideri acquistare un orologio da indossare per lo sport e altre attività casual, puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli con cinturini sintetici e design resistenti all’acqua che li rendono ideale per l’outdoor. Uno di questi è il Tag Heuer Aquaracer.

Orologi da donna Tag Heuer

Cinturini in metallo, quadranti alla moda e design eleganti sono ciò che troverai nella collezione degli orologi da donna Tag Heuer. Un modello su tutti è il Formula 1. Tag Heuer con lancette sfaccettate luminescenti e vetro zaffiro antigraffio. L’orologio ha un quadrante accattivante ed è anche altamente durevole, il che lo rende ideale per l’attività sportiva come per l’utilizzo quotidiano.

L’orologio è realizzato in acciaio lucido e cinturino metallico nero e si abbina bene alla maggior parte degli abiti.

Un altro dei tanti orologi Tag Heuer da donna è il Tag Aquaracer. Progettato con una cassa in acciaio spazzolato e lucido, questo orologio da donna ha un aspetto elegante