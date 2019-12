Il Praise The Lord in concerto all’Auditorio

Il concerto del 21 dicembre è inserito nella rassegna corale natalizia patrocinata dall’assessorato alla cultura del comune di Cassano Magnago.

protagonista il coro “Praise the Lord” che negli ultimi dieci anni ha sempre offerto alla cittadinanza il concerto di Natale passando dal classico Gospel fino al Musical Emmanuel rappresentato lo scorso anno presso il Teatro Auditorio con tre serate da tutto esaurito.

Il Praise the Lord nasce ufficialmente nel 1996 presso la Parrocchia di San Giulio a Cassano Magnago. Dopo dieci anni di attività corale, l’entusiasmo e il desiderio di ampliare le conoscenze musicali portano il coro all’incontro con il genere Spiritual e Gospel segnando così, attraverso uno studio approfondito di una vocalità e di un’interpretazione adeguate, una svolta decisiva nel cammino musicale intrapreso. In pochi anni infatti il Praise the Lord effettua oltre 4 50 concerti , ricevendo sempre ottimi consensi sia dalla critica di settore sia dal pubblico presente.

Il gruppo attualmente è costitutito dal coro, da una voce solista (Eva Rondinelli) e da un’organico strumentale variabile a seconda delle esigenze e richieste; alla direzione Marco Augusti. Il coro è diretto fin dagli esordi da Marco Augusti che terminati gli studi classici, con la nascita di una passione sempre più coinvolgente per lo Spiritual e il Gospel, nel Marzo 2000 si è recato ad Harlem per affinare sempre più la qualità musicale interpretativa ed espressiva del gruppo.

Il coro vanta la partecipazione a numerosi eventi tra i quali due edizioni del Concorso Nazionale di musica corale di Quartiano (sezione Spiritual) con il riconoscimento, in entrambe le occasioni, del primo premio in fascia oro; la prima edizione del Varese Gospel Festival; partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive (Novaradio A, Telenova , Telepace, SAT2000). Nel Novembre 2001 e 2002 e nel Gennaio 2005 il coro ha collaborato e cantato a fianco del Reverendo Lee Brown e della Freedom Family, due importanti realtà nel panorama Gospel. A testimonianza di questa esperienza è stato pubblicato e distribuito il CD “I’ve got to move”.

Nel 2003 ha eseguito e registrato la Gospel Mass di Robert Ray: l’unica messa Gospel cattolica scritta in occasione della visita pastorale del Santo Padre Giovanni Paolo II negli Stati Uniti d’America nel 1980.

Nel mese di Aprile 2007 il gruppo ha presentato in prima assoluta la “Gospel Celebration“: un grande Concerto Gospel per coro, orchestra sinfonico-pop e quartetto jazz. Nel mese di Maggio 2008 ha partecipato al KristFest: Rassegna Internazionale di Musica Cristiana che si svolge ogni anno ad Osijek (Croazia).

Nel mese di Ottobre 2008 il coro ha effettuato un MasterClass e un concerto straordinario con Kirby Shaw: grande musicista, compositore e arrangiatore di musica corale conosciuto in tutto il mondo. Su suggerimento dello stesso Shaw, la Mid-America Production ha invitato il coro ad esibirsi, il 13 aprile 2009, presso la CARNEGIE HALL di New York.

Nell’Aprile del 2012 il coro ha portato in scena in prima assoluta europea il Musical “The Resurrection”: rappresentazione musicale della passione, morte e resurrezione di Cristo, scritta da Bradley Knight e proposta al coro dallo stesso autore. Da Dicembre 2018 viene anche proposto in prima assoluta e scritto sempre da Bradley Knight, il musical “Emmanuel” .