Primi gol gialloneri per Tedesco, i Mastini passano ad Alleghe

C’è la firma di Daniel Ross Tedesco in calce alla vittoria per 5-0 ad Alleghe che ha riportato i Mastini al secondo posto di Italian Hockey League. L’attaccante italo-canadese sigla una doppietta che rende la vita più facile al Varese, bravo ad approfittare del turno di riposo del Pergine per scavalcare i trentini in classifica e rimettersi alle spalle di un Merano capace di superare indenne la trasferta di Torre Pellice (1-3).

Successo relativamente semplice quello della squadra di Da Rin che ha pagato qualcosa in termine di disciplina ma che nel complesso ha comandato la partita di Alleghe con un ottimo piglio durante i 60′ di gioco effettivo.

I gialloneri hanno controllato – bravo Tura – l’avvio arrembante delle Civette e poi sono passati a condurre con Ross Tedesco, su assist al bacio di Franchini. Quest’ultimo ha poi cercato la rete personale e dopo averla sfiorata, la ha siglata perforando un Burzacca non preciso nell’occasione.

Avanti 2-0 alla prima pausa, i Mastini hanno poi concesso spazio all’Alleghe per via di troppe penalità; superata indenne lunga inferiorità però, il Varese è tornato a segnare per merito di Vanetti e di Ross Tedesco per il 4-0 che ha concluso la seconda frazione ma, virtualmente, anche la partita.

Nel terzo e ultimo periodo test superato di powerplay per i gialloneri, a segno al 48° con il solito Perna, la cui marcatura non manca quasi mai. Ora, forti del ritrovato secondo posti, Raimondi e compagni si preparano per la trasferta di Como: giovedì sera è in programma un derby tutto da gustare, con i lariani ora più quotati rispetto alla gara di andata. Ma i Mastini non possono fallire.

ALLEGHE – MASTINI VARESE 0-5

(0-2; 0-2; 0-1) RETI:5’44” (MV) Ross Tedesco (Franchini, Teruggia), 16’50” (MV) Franchini (M. Borghi, Ross Tedesco) PP1, 35’26” (MV) Andrea Vanetti (Andrea Schina, Michael Mazzacane), 36’34” (MV) Ross Tedesco (Perna, Re), 48’44” (MV) Perna (Vanetti, Asinelli) PP2.

VARESE: Tura (Menguzzato); Schina, Re, Cecere, F. Borghi, Ilic, Lo Russo, Re; Perna, Ross Tedesco, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, M. Borghi, Asinelli, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

CLASSIFICA: Merano 36; VARESE 33; Pergine 31; ValpEagle, Bressanone 23; Appiano 22; Valdifiemme 19; Como 16; Caldaro 14; Alleghe 11; Unterland 9.