Mastini, viaggio ad Alleghe per ritrovare morale e vittoria

C’è un interrogativo che aleggia sui Mastini, impegnati sabato sera (1 febbraio, dalle 20,30) sulla pista di Alleghe per il settimo turno del Master Round della IHL. Ovvero: il tremendo rovescio casalingo (1-6) di settimana scorsa con il Feltre ha influito in modo permanente sul morale e sulla condizione dei gialloneri?

La risposta, come sempre, è affidata al campo ma è urgente visto che nel weekend successivo non ci saranno margini di errore poiché si disputeranno le Final Four di Coppa Italia. Il match dell'”Alvise De Toni” sarà quindi significativo per la squadra di Glavic che se la vedrà con la squadra che insegue in classifica i gialloneri anche se il margine a favore di Vanetti e compagni è ancora molto ampio con quattro partite ancora da disputare.

Il coach sloveno avrà a disposizione la rosa quasi al completo, con il solo Piroso assente in attacco; vedremo se il tecnico opererà altri esperimenti nella composizione delle linee (come avvenuto anche di recente) o se si muoverà sugli schemi più consolidati per evitare brutte sorprese. L’Alleghe, tornato competitivo dopo alcune stagioni difficili, sta attraversando un buon momento: vittoria sull’Appiano (importante per il quinto posto), un punto conquistato a Feltre e un KO di strettissima misura (3-2) ad Aosta. Insomma, va preso con le pinze.

Nei tre precedenti stagionali i Mastini vantano due vittorie larghe (nel ritorno di regular season e nell’andata del master round) ma anche una sconfitta dolorosa e di misura nel primo incontro che si disputò all’Acinque Ice Arena. In quell’occasione – eravamo a fine ottobre – furono Aleksandrov e Mäkelä a timbrare il successo, proprio due degli uomini di maggiore caratura (un altro è Moberg) a disposizione di coach Surenki. Al “De Toni” questa volta dirigeranno Ricco e Wiest affiancati da Dell’Amico e Brondi.