Poker dei Mastini ad Alleghe, la semifinale è a un passo

4-1 (in casa) nella gara d’esordio, 1-4 (in trasferta) nel secondo confronto: i Mastini si prendono anche la Gara2 dei quarti di finale playoff sbancando con autorevolezza l’Alvise De Toni di Alleghe e sono a un passo dalla qualificazione alle semifinali. Passo che è in previsione tra due sere – giovedì 6 – di nuovo all’Acinque Ice Arena, Civette permettendo.

Ma anche il verdetto di Gara2 è tutto tinto di giallonero con un copione tutto sommato simile a quanto avvenuto sabato scorso. La squadra di Glavic ha indirizzato il match nelle prime battute (con un gol rispetto ai due siglati in Gara1), poi ha consolidato il risultato sino all0 0-3, mettendo infine un sigillo conclusivo per evitare patemi d’animo negli ultimi minuti.

Solita vittoria collettiva, pur con qualche assenza nel roster (Glavic era senza Bertin, Raimondi e Pietro Borghi; a disposizione invece Fanelli) ma certamente con qualche firma particolarmente importante sul match. Quella del “mago” Franchini innanzitutto: l’oriundo – che non ha sempre vissuto momenti d’oro quest’anno – ha realizzato i primi due gol gialloneri tornando a essere quel fattore decisivo per le sorti dei Mastini.

Idem si potrebbe dire per gli altri marcatori, Perino e Kuronen, per l’assistman (2) Ghiglione o per Piroso; e di certo tra i protagonisti c’è di nuovo Artur Ohandzhanian, battuto da un solo disco (in tripla – !!! – superiorità per i veneti) sui 38 scagliati in porta dai biancorossi di casa per un clamoroso 97,6% di saves. Roba da grandi, come grande è stato l’approccio a questi playoff da parte di Vanetti e compagni: avanti così.

LA PARTITA

I – Mastini micidiali con il primo powerplay guadagnato dopo 4′ (fuori Moberg): lo special team di Glavic fa girare il disco sino a Franchini che spara da lontano e buca per la prima volta l’incolpevole Scola (0-1). Il portiere si rifà poco dopo negando il raddoppio al Varese mentre anche il collega Ohandzhanian scalda i guanti in un paio di occasioni. Il risultato però non cambia e il primo riposo premia i gialloneri.

II – L’avvio di secondo periodo è difficile per i Mastini: la penalità a Marco Matonti spinge l’Alleghe ad alzare la pressione nel terzo di difesa ospite ma dalle parti di Oggy non passa uno spillo, e quando passa ci pensa il portierone ucraino a respingere i tentativi dei vari Ganz, Soppelsa o Maekelae e soprattutto su Iori e Moberg molto pericolosi. Quando però il disco è in possesso dei Mastini tocca a Scola esaltarsi tra i pali come accade su Perino e Marcello Borghi. A metà partita però il Varese passa di nuovo: mira, potenza, precisione sono gli ingredienti mescolati da Franchini che colpisce per lo 0-2 nato dalla terza linea difensiva (Schina – Erik Mazzacane). L’Alleghe accusa il colpo ma non si dà per vinto e le prova tutte nel finale di drittel per accorciare: tentativi vani, Oggy è imperforabile.

III – Servirebbe un gol per chiudere i conti ma le Civette proseguono a pressare, alla ricerca dell’1-2 che però non arriva. E così quando Perino dopo 4′ riceve un passaggio di Marcello Borghi non ci pensa due volte a firmare lo 0-3. Potrebbe finire qui, e invece la panca puniti si apre due volte di fila al 49′ per accogliere Maekinen e Perino. Troppo anche per Ohandzhanian che capitola a 6 contro 3, perché Sureki toglie il portiere e trova con Maekelae la rete dell’1-3 che riapre le speranze agordine. Ma non si può sempre avere un triplo vantaggio sul ghiaccio, e quando la parità è ristabilita ecco un’azione gigantesca di Piroso che offre a Kuronen il disco buono: il finlandese non sbaglia e l’1-4 chiude di fatto i conti della partita. In attesa di farlo anche con la serie.

HC ALLEGHE – HCMV MASTINI VARESE 1-4

(0-1; 0-1; 1-2) RETI: 4.22 Franchini (V – Raskin, Ghiglione); 32.21 Franchini (V – Schina, E. Mazzacane); 43.53 Perino (V – M. Borghi, Vanetti), 49.24 Maekelae (A – Aleksandrov, Moberg), 52.03 Kuronen (V – Piroso, Ghiglione). ALLEGHE: Scola (De Nardin); Ganz, Aleksandrov, N. Soppelsa, Shamardin, Costantin, Vallazza, Da Tos, Manfroi; Moberg, Maekaelae, Alessio, Iori, De Val, F. Soppelsa, Martini, Caldart, Fontanive, Podolsky, Angoletta. All. Sureki.

VARESE: Ohandzhanian (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Raskin, M. Matonti, Schina, E. Mazzacane, Fanelli; Ghiglione, Kuronen, Piroso, Perino, Vanetti, M. Borghi, Tilaro, M. Mazzacane, Franchini, Allevato, Fornasetti. All. Glavic.

ARBITRI: Bedana e Gruber (Carrito e De Cristofaro).

NOTE. Penalità: A 6′, V 10′. Superiorità: A 1-5, V 1-3. Spettatori: 610. LA SERIE

GARA 1: Varese-Alleghe 4-1 (serie 1-0)

GARA 2: Alleghe-Varese 1-4 (serie 0-2)

GARA 3: giovedì 6, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

GARA 4 (ev.): sabato 8, ore 20:30 Alleghe-Varese (Alvise De Toni di Alleghe)

GARA 5 (ev.): martedì 11, ore 20:30 Varese-Alleghe (Acinque Ice Arena di Varese)

PLAYOFF IHL – LA SITUAZIONE

Caldaro (1) – Valpellice (8) 2-0 (G2: 10-3)

VARESE (4) – Alleghe (5) 2-0 (G2: 4-1)

Aosta (2) – Valdifiemme (7) 1-1 (G2: 3-4 OT)

Feltre (3) – Appiano (6) 1-1 (G2: 2-1)