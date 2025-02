Mastini, suona l’allarme: anche l’Alleghe ne fa sei ai gialloneri

Seconda sconfitta pesante consecutiva per i Mastini Varese che – a una settimana dalla Final Four dell’Acinque Ice Arena – incassano un ko netto ad Alleghe. Come avvenuto nel match casalingo con il Feltre, la squadra di Glavic subisce ancora sei reti dagli avversari: il passivo generale è meno pesante di sette giorni fa (6-3) ma in casa giallonera è il momento di sentir risuonare un campanello d’allarme.

Per spiegare il KO non basta ricordare che le Civette sono in buon momento di forma: i biancorossi locali hanno senza dubbio meritato i tre punti, ma il Varese ha pagato cara un’altra prova al di sotto delle aspettative e del proprio standard. Prima sono arrivati gli errori in attacco che hanno graziato i veneti, poi le quattro reti consecutive dell’Alleghe che hanno indirizzato la gara nonostante i tanti minuti ancora da giocare.

Insomma, di gatte da pelare Glavic ne ha più di una a pochi giorni dal primo, grande appuntamento stagionale, quello con la “coccarda tricolore”. Sabato prossimo vedremo se determinati esperimenti daranno frutto o se il riscatto mastino, mancato ad Alleghe, arriverà nell’occasione più importante. Intanto però i gialloneri mettono per la prima volta a rischio la “top four” della IHL: a tre partite dal termine del Master Round il Varese conserva 6 punti di vantaggio sulle Civette stesse. Tanti, forse impossibili da colmare, ma la partita dell’Alvise De Toni deve mettere in guardia anche da questo pericolo.

LA PARTITA

L’avvio del Varese non è da buttare ma l’errore di Raskin che grazia l’Alleghe è una sorta di anticipazione di quanto avverrà anche in altre circostanze nel drittel iniziale. Scampato il periodo l’Alleghe passa dopo meno di 4′ con la prima rete di Aleksandrov, 1-0 con disco che passa tra palo e Pippo Matonti, un po’ sorpreso. Il giovane portiere varesino si rifà in un paio di occasioni successive dei biancorossi mentre con il passare del tempo è il Varese a fare e disfare: Borghi alza troppo il disco, Franchini non arriva alla deviazione, Tilaro tira su Scola a 5″ dalla sirena.

Ma se il primo periodo tutto sommato si è chiuso con un passivo accettabile, il secondo è già un verdetto finale, contrario alla squadra di Glavic. Una penalità a Bertin consente il 2-0 dell’Alleghe, firmato da Iori dopo 5′ della ripresa, poi è lo stesso veterano a servire l’assist ad Aleksandrov per il 3-0 dei padroni di casa. Glavic toglie Matonti e ridà spazio a Ohandzhanian, ma anche il portiere ucraino deve arrendersi al solito Aleksandrov che firma la tripletta personale e il 4-0 dopo mezz’ora di gioco. Nel finale di terzo, finalmente, il Varese offre ai suoi tifosi qualcosa di concreto e lo fa con la seconda linea formata da Mazzacane, Perino e Franchini. In 2′ e mezzo vanno a segno prima il “dottor Mike” (4-1) e poi Dennis Perino (4-2), quest’ultimo sfruttando l’uomo in più. Il 4-2 è anche il punteggio del secondo intervallo e autorizzerebbe qualche speranza in casa giallonera, poi però puntualmente disattesa.

E’ infatti ancora l‘Alleghe a segnare a inizio del terzo periodo: tocco al volo di Iori a battere “Oggy” e 5-2 che mette in sicurezza i tre punti per gli agordini. Nel finale sussulto di Ghiglione per il 5-3 con assist dei due finlandesi e immediata replica di Diego Iori – tripletta anche per lui – dopo un’imprecisione dei Mastini, pure in campo con l’uomo in meno. Finisce 6-3 con poche scuse da accampare. Tra una settimana però, la partita sarà senza ritorno e non la si potrà sbagliare.

HOCKEY ALLEGHE – HCMV MASTINI VARSE 6-3

(1-0; 3-2; 2-1) MARCATORI: 3’49” Alexandrov (A – Moberg); 25’’37” Iori (A – Moberg), 28’23” Alexandrov (A – Iori, Makela), 30’47” Alexandrov (A – Iori, Moberg), 33’15” M. Mazzacane (V – Perino), 35’40” Perino (V – Franchini, M. Mazzacane); 45’37” Iori (A – Makela, Moberg), 54’01” Ghiglione (V – Makinen), 58’07” Iori (A). VARESE: F. Matonti (Ohandzhanian dal 28’23”); M. Matonti, Maekinen, Bertin, Schina, Raskin, E. Mazzacane; Ghiglione, Kuronen, M. Borghi, M. Mazzacane, Perino, Franchini, Crivellari, Vanetti, Tilaro, Fornasetti, Allevato, P. Borghi. All. Glavic.

ARBITRI: Ricco e Wiest (Dell’Amico e Brondi).

NOTE. Penalità: A 2′, V 8′. Superiorità: A 2-4, V 1-1. Spettatori: 710.

IHL MASTER ROUND

RISULTATI (7a giornata): Feltre – Appiano 7-2; Caldaro – Aosta 4-2; Alleghe – Varese 6-3.

CLASSIFICA: Caldaro 42; Aosta 32; Feltre 31; VARESE 25; Alleghe 19; Appiano 13.