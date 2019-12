Puntine sulla ciclabile di via Roma

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” che questa mattina, mercoledì, ha rimosso le puntine che mani ignote hanno gettato lungo la pista ciclabile nella zona di via roma, nella zona della piscina.

Buongiorno,

Volevo segnalare a tutte le persone che usano la bici che stamane un pezzo della ciclabile tra la piscina e l’innesto in via Roma era pieno di puntine. Mio figlio ha forato, io sono passata 10 minuti dopo e, grazie alle sue indicazioni, ho raccolto tutto. Non vi dico l’arrabbiatura, Chi usa la bici regolarmente per andare a scuola o al lavoro può capirmi.