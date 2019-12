Il ragazzo che uccise i babbi natale

Io lo conoscevo bene, era un bravo ragazzo, ma di quelli proprio bravi, ed era anche il ragazzo più

buono e pacifico che avevo mai incontrato… un giorno, pensate, camminavo con lui e a un certo

punto cambiò passo solo per non calpestare un insetto che gli attraversava la strada, e in vita sua

non aveva mai fatto male ad anima viva, e anche con gli amici era generoso e non chiedeva mai

niente in cambio, e anzi faceva buone azioni di nascosto, come quella volta che aveva messo i suoi

risparmi in una busta sotto la porta di casa di una compagna di classe il cui padre aveva perso il

lavoro, e io lo avevo scoperto per caso perché aveva usato un tipo di busta che gli avevo regalato

io, e quel ragazzo era singolare, era uno che pensava con la sua testa, e anche quella sera non

chiese niente a nessuno, e fu coraggioso, e uscì di casa con la carabina a piombini di suo fratello

maggiore e la scure dello zio che lavorava in campagna, e li fece fuori tutti, in un raggio di dieci

chilometri, e forse avrebbe ripulito l’intera provincia se non l’avessero colto sul fatto, e i babbi

natale di plastica li fece esplodere come rane gonfie d’aria, e quei babbi natale sagomati che si

arrampicavano sulle finestre li squartò come le prostitute di Jack lo squartatore, e infatti quei babbi

natale erano prostitute e con il Natale non c’entravano niente, così come tutte quelle luci che

addobbavano le vie della città un mese e mezzo prima, e anche in questa azione risolutiva lui

aveva dato prova della sua immensa bontà, e se noi fossimo una società per bene gli daremmo una

medaglia come a un eroe che salva la patria uccidendo i nemici, ma siccome siamo quello che

siamo, lui adesso giace in una cella oscura… e i commercianti urlarono che volevano essere

ripagati del danno, e la televisione, che vive sugli spot della pubblicità, affermò che era un

criminale, e i giornali scrissero che un ragazzo dall’infanzia infelice aveva ucciso il Natale, e

siccome ogni azione trova sempre dei proseliti, io l’altro giorno al bar dissi che quel ragazzo

rappresentava il risveglio delle coscienze… e questo è il motivo fondamentale per il quale la mia

scrittura è tanto incerta, trovandomi io disteso, con un occhio nero e un braccio ingessato, in un

letto di ospedale.

Racconto di Riccardo Ventolin, illustrazione di Renato Pegoraro