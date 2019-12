Riduzione dei terreni edificabili, aiuti per l’efficientamento: ecco la variante al pgt

“Il 27 dicembre scadrà il termine per le proposte alla variante al Piano di Governo del Territorio; quindi, il 30, faremo una conferenza aperta a tutti per presentare la Valutazione Ambientale Strategica del pgt”. L’assessore all’urbanistica di Somma Lombardo Francesco Calò ha spiegato i prossimi passi che muoverà l’amministrazione per approvare la variante al pgt, inizialmente approvato dalla giunta Colombo nel 2013 dell’allora assessore Alberto Bilardo (poi finito nell’inchiesta Mensa dei Poveri).

Ma quali sono i punti salienti della variante al pgt? “L’aspetto fondamentale – spiega Calò – è la netta riduzione di terreni edificabili, che verranno invece ridati all’agricolo. Si tratta di una dimensione pari a 14 campi da calcio, circa 32 mila metri quadrati. Sulle future ed eventuali grandi costruzioni la parola tornerà al Consiglio”.

Un altro aspetto precipuo della variante al pgt è quello relativo ai parcheggi; tema scottante in città, vista la prossimità all’aeroporto di Malpensa. L’assessore conferma che “è stata individuata un’area per collocare un grande parcheggio, in seguito a diverse assemblee di quartiere. È un passaggio importante perché ci consente di ragionare sui parcheggi temporanei”. Questo aspetto riguarda principalmente Case Nuove, il rione più vicino a Malpensa e quindi più interessato, come ci aveva detto il segretario Giacomo Pedrinazzi.

Poi si prevedono incentivi volumetrici alle aziende che si impegneranno nell’efficientamento energetico: “Intendiamo permettere la costruzione di un piano in più a chi effettuerà interventi energetici di primo livello, non di piccola fattura, e fuori dal centro”.

Sul centro storico, Calò intende snellire la burocrazia che blocca gli interventi agli immobili: “Le classificazioni di intervento nel centro storico saranno ridotte da sette a quattro; questo per cercare di rendere più rapidi i tempi per eventuali ristrutturazioni o interventi agli immobili”.

Appuntamento, dunque, al 30 dicembre alla biblioteca Aliverti: un’occasione di confronto dei cittadini con la giunta, per chiarire i propri dubbi sulla variante al pgt.