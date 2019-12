Una serata per brindare al Natale con i cittadini

Ci saranno anche i ringraziamenti alla Protezione Civile durante serata che si terrà lunedì 23 dicembre a Casalzuigno ed organizzata dall’amministrazione comunale. Sindaco e assessore infatti, hanno pensato ad un momento aperto alla cittadinanza per raccontare cosa è stato fatto nei primi duecento giorni dalle elezioni che hanno visto eleggere Danilo De Rocchi.

L’appuntamento è per le 21 e sarà l’occasione per un brindisi in vista del Natale e per ringraziare tutti coloro che aiutano il paese. Tra questi appunto, ci sono gli uomini volontari della Protezione Civile, gruppo che è stato rafforzato e che quest’anno ha svolto diversi lavori di manutenzione in tutto il paese: «Vorrei ringraziarli per i preziosi interventi di prevenzione e protezione del territorio effettuati durante tutto l’anno. Siamo contenti di averli con noi, era un gruppo che voleva essere sfaldato mentre oggi c’è. La serata sarà una occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti i cittadini».