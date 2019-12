Tre dipendenti in pensione, il saluto del Comune

Castellanza, con la fine del 2019, saluta tre dipendenti del Comune che vanno in pensione. Si tratta di Livio Leonardi, storico addetto dell’ufficio anagrafe, dal 1975 dipendente del Comune di Castellanza, Guido Grimoldi, conosciuto ed apprezzato messo comunale, dal 2004 in servizio in Comune e Fabio Spadoni, agronomo dell’ufficio ecologia, in servizio all’ente castellanzese dal 1998.

Per il lavoro svolto a loro tre arriva anche il grazie da parte dell’amministrazione comunale. «Grazie per le tante cose fatte insieme, la disponibilità e collaborazione che ho ricevuto – il commento del sindaco Mirella Cerini -. Esprimo a tutti voi, con profonda gratitudine, un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazioni. Vi lascio con sinceri sentimenti di orgoglio, per aver avuto il piacere di conoscervi e aver potuto lavorare con voi».