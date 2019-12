“Un te con l’autore” riparte in gennaio tra jazz, fantasmi e sorprese

L’associazione Borgo antico di Castiglione Olona chiude il 2019 con un lusinghiero bilancio di iniziative, ma già pensa al prossimo anno, che si aprirà nella prima settimana di gennaio.

Lunedì 6 gennaio, alle 16, come sempre negli spazi del Caffè Lucioni, l’associazione inaugura il settimo anno di attività con un pomeriggio speciale, come anticipa Ugo Marelli, presidente dell’associazione: «Sarà un appuntamento importante con la musica ed un reading di qualità che vedrà ospiti i TritaJaz, che proporranno tre momenti di musica spaziando tra il blues americano e la musica italiana, ma con alcune sorprese legate al tema del giorno: la ripresa del testo di Oscar Wilde “Il fantasma di Canterville” da parte di Rossana Girotto».

I tritaJaz, duo composto da Vito Trezza, tromba, e Daniele Dossi, chitarra, per l’occasione avranno il giovane Nicolò Bevilacqua alle percussioni: «Una novità che farà piacere agli spettatori anche per l’originalità dello strumento che verrà utilizzato, di cui il trio è molto geloso e non rivela nulla».

Rossana Girotto è già stata ospite al te con l’autore con i suoi libri ma anche con alcuni interventi legati ad una rilettura di Dumas (Il conte di Montecristo), e, di Oscar Wilde. Tra l’altro, fa parte della Oscar Wilde Society di Londra per la competenza mostrata nei confronti dell’autore di uno dei capolavori del Decadentismo. A lei sarà affidata la ripresa di The Canterville Ghost, un divertissement di Wilde che dimostra come il grande autore inglese sapesse spaziare anche su temi leggeri.

In questa rilettura sarà aiutata da Ugo Marelli, intervistatore storico de “Il te con l’autore”.

Ingresso libero.