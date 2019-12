Uno Stradivari suonato da Meraviglia per Telethon

Quale “strumento” migliore di uno Stradivari per raggiungere e sensibilizzare nel periodo di Natale i nostri amici sul tema della ricerca genetica? Protagonista nella bellissima cornice della Chiesa SS. Redentore il 20 dicembre ore 21, un capolavoro dell’arte italiana della celebrata scuola di Stradivari, invidiataci da tutto il mondo e qui offerto al pubblico a titolo totalmente gratuito.

Affidato alle mani di un giovane talento italiano – il 23enne di San Vittore Olona, Lorenzo Meraviglia – il preziosissimo violino Omobono Stradivari del 1730, accompagnato dall’Ensemble dell’Accademia Concertante, vibrerà per la Gente con la sua inconfondibile voce. Questa opera d’arte, a 300 anni dalla sua costruzione è ancor oggi capace di coinvolgere ed appassionare chiunque, perseguendo come in questo caso anche finalità dall’alto valore sociale.

Una piccola curiosità: ogni spostamento del prezioso Stradivari viene garantito nella sicurezza da personale altamente qualificato che scorta lo strumento ad ogni movimentazione, con una copertura assicurativa del valore di 10milioni di Euro.