Vetrina televisiva per la Caronnese

Chiuso il 2019 con una vittoria e il quarto posto in classifica, la Caronnese aprirà il 2020 con una gara di altissima classifica, affrontando la trasferta in casa della Sanremese, seconda forza del campionato.

Proprio per l’importanza della sfida, a riprendere la gara ci saranno le telecamere di SportItalia – canale 60 del digitale terrestre – che trasmetteranno in diretta a partire dalle ore 15.00 con la telecronaca di Gabriele Schiavi.

Appuntamento quindi per domenica 5 gennaio per la prima gara del nuovo anno ma anche la prima del girone di ritorno; un palcoscenico da sfruttare per la Caronnese.