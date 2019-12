La Caronnese chiude l’anno con una vittoria

Si chiude nel migliore dei modi il 2019 della Caronnese. A Ghivizzano, contro il Ghiviborgo, i rossoblu si impongono 2-1 grazie alla doppietta dell’attaccante Sorrentino e terminano il girone di andata con il sorriso. (Foto Caronnese.com – Agostino Castelnuovo)

Bella partita quella giocata dai ragazzi di mister Roberto Gatti, quadrati in difesa a capaci di colpire in attacco grazie a un gol per tempo. La rete nel finale di partita di Bagatti (36′ st) per i toscani ha messo un po’ di pepe alle fase conclusive della gara, ma non ha rovinato la festa ai rossoblu, anche perché pochi minuti dopo Brusacà è stato espulso lasciando il Ghiviborgo in 10.

E chiude splendidamente il 2019 anche bomber Daniele Sorrentino. L’attaccante classe 1997 firma la doppietta che piega i toscani e sale a quota 11 gol stagionali. Non male per uno all’esordio in Serie D. Le sue reti sono arrivate al 14′ del primo tempo e al 24′ della ripresa.

Con questo successo la Caronnese termina il girone di andata con 28 punti, al quarto posto in classifica, pari merito con il Casale e dietro a Prato, Sanremese e Lucchese. La vetta è lontana 4 punti, nel girone di ritorno la lotta per le posizioni di vertice sarà durissima.

GHIVIZZANO-CARONNESE 1-2 (0-1) Marcatori: 14′ pt Sorrentino (C), 24′ st Sorrentino (C), 36′ st Bagatti (G) GHIVIZZANO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile (11′ st Papi), Brusacà, Benedetti, Fomov (34′ st Del Re), Bartolini, Felleca, Nottoli, Bagatti. A disposizione: Scatena, Francescangeli, Viti, Subbicini, Simoni, Canessa, Berra. Allenatore: Fanani CARONNESE: Porro, Taccogna (1′ st Silvestre), Curci, Cosentino, Tarantino, Tanasa, Putzolu, Di Prisco (11′ st Vernocchi), Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Circio, Galletti, Crispo, Rocco, Battistello Allenatore: Gatti Arbitro: Leone di Barletta (Marat e Bendetto). Ammoniti: Aprile (G), Felleca (G), Brusacà (G), Taccogna (C), Silvestre (C). Espulsi: Brusacà (G) al 41′ st.

RISULTATI: Borgosesia – Lavagnese 1-2; Chieri – Bra 0-0; Casale – Verbania 3-1; Ghiviborgo – Caronnese 1-2; Ligorna – Fossano 2-2; Lucchese – Vado 1-0; Real Forte – Fezzanese 3-0; Savona – Prato 1-2; Sanremese – Seravezza 1-1.

CLASSIFICA: Prato 32; Lucchese, Sanremese 31; Caronnese, Casale 28; Real Forte 27; Fossano 26; Chieri 24; Savona, Fezzanese 22; Borgosesia, Seravezza 20; Bra, Ghiviborgo 17; Ligorna, Verbania 16; Lavagnese, Vado 14,.