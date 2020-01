1985, la nevicata del secolo

È sempre bella ricordarla, anche perché i giovani non hanno ancora vissuto un’esperienza del genere. 35 anni fa stava per arrivare la “nevicata del secolo“.

Tra il 13 ed il 17 gennaio una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò nevicate copiose con accumuli record: 20 centimetri a Genova, 30 a Venezia, 40 a Padova e Treviso, 50 a Udine e Vicenza, 60 a Biella, 80 a Bologna, 110 a Como, 122 a Varese, fino a 160 cm in Valganna. Da 130 a 150 cm a Trento. A Milano, dopo quattro giorni e tre notti di nevicata, la neve arrivò a 70 cm.

Il Centro Geofisico Prealpino ha raccolto in una tabella (che trovate qui) i record di accumuli di neve nel tempo: del gennaio 1985 dice: “La maggiore nevicata spettava al 15 Gennaio 1985 quando i cm di neve in 24 ore furono 60. Il record di accumulo mensile spetta sempre al gennaio 1985 con 154.5 cm caduti in 8 giorni (di cui l’8 gen 0.5 cm, il 14 gen 25 cm, il 15 gen 60 cm, il 16 gen 32 cm, il 17 gen 5 cm, il 21 gen 4 cm, il 22 1 cm e il 26 gen 22 cm)”.