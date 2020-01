Arriva Olgiate Comics Contest 2020 e parla di ambiente

Nuova edizione per Olgiate Comics Contest, il concorso di fumetto organizzato per il terzo anno dal Comune e dalla Biblioteca di Olgiate Comasco.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i ragazzi tra i 13 e i 19 anni (dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado, alla classe quinta della scuola secondaria di secondo grado), e quest’anno il tema sarà “No Planet B”.

Per partecipare è sufficiente consegnare alla Biblioteca Comunale di Olgiate Comasco entro il 30 aprile 2020 una busta chiusa con la dicitura esterna “Olgiate Comics Contest” e contenente, oltre alle tavole presentate, un busta più piccola sigillata, con un foglio con le generalità del partecipante (nome e cognome, data di nascita, indirizzo completo, telefono, email).

Ogni fumetto – redatto in lingua italiana – deve essere composto da un minimo di 1 tavola a un massimo di 2 tavole, in formato stampa A4 o A3 con il lato più lungo come altezza. La tecnica del fumetto è libera.

Tutti i lavori saranno poi esposti al pubblico in una mostra in Biblioteca dal 4 al 16 maggio.

Una giuria, composta da rappresentanti del Comune di Olgiate Comasco, da esperti e dal noto fumettista comasco Alessandro Piccinelli (disegnatore di Tex e Zagor), selezionerà il miglior fumetto basandosi su criteri di qualità tecnica, capacità narrativa, originalità e valore artistico. E’ inoltre prevista una menzione speciale con un premio attribuito in base alle preferenze del pubblico che visiterà l’esposizione delle opere in biblioteca.

La premiazione si terrà sabato 16 maggio alla Biblioteca Comunale di Olgiate Comasco.

Qui il regolamento completo.

Per ulteriori informazioni: tel. 031/946388, e-mail: olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it