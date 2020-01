In biblioteca per il Giorno della Memoria

In occasione della giornata della memoria, il comune di Laveno Mombello e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia locale hanno organizzato un incontro con Alessandro Esposito, Pastore Valdese e storico delle religioni, alle ore 11 presso la Biblioteca Comunale Antonia Pozzi, in via Roma 16°.

L’evento, previsto per sabato 1 febbraio, è intitolato “Identità e (è) trasformazione”, sarà introdotto da Patrizia Grazioli, presidente della Sezione ANPI di Laveno Mombello, e sarà accompagnato da letture e musica.