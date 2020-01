Caronnese, sfida alla capolista Prato

La sconfitta di Savona brucia ancora in casa rossoblu e la Caronnese vuole rifarsi in fretta. Domenica (26 gennaio ore 14.30) ci sarà una gara molto interessante al “Comunale” di Caronno Pertusella dove i rossoblu di mister Roberto Gatti aspetteranno il Prato primo in classifica.

Sarà una gara che metterà di fronte due squadre che occupano le posizioni nobili della graduatoria con la Caronnese che in caso di vittoria riaprirebbe i discorsi per il primo posto.

Prima del fischio d’inizio il Prato guida il Girone A con 38 punti, la Lucchese segue a quota 35 mentre la Caronnese è terza, insieme al Casale, a 34. Tutto è ancora possibile e il campionato è ancora molto lungo, ma quella di domenica potrebbe essere una gara molto importante per il futuro delle gerarchie del girone.