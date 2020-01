Castellanzese, sconfitta di rigore contro la Folgore Caratese

Dopo il bell’esordio casalingo di una settimana fa, la Castellanzese perde 2-1 in casa della Folgore Caratese. Una sconfitta che brucia per la squadra di mister Achille Mazzoleni perché la prestazione è stata positiva, ma il risultato non premia quanto fatto in campo. (Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

A decidere la sfida sono due calci di rigore in chiusura di primo tempo, al 40’ e al 43’. In entrambi i casi è il bomber di casa Ferrari a realizzare dal dischetto siglando il doppio vantaggio per i brianzoli. Nella ripresa la Castellanzese ci prova ma la rete di Gibellini al 47’ arriva troppo tardi per poter rimettere in equilibrio la partita.

In classifica i neroverdi restano a quota 21, restano nelle parti basse e continuano a non riuscire a sganciarsi dalla zona playout. Servirà più continuità per guadagnare posizioni di classifica.