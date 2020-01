Di che colore è il cuore della gioeubia di Gallarate?

Il “vestito” arriverà mercoledì sera, ma la gioeubia di Gallarate ha già corpo. E la Pro Loco lancia un piccolo concorso: «Diteci di che colore/colori sarà il cuore».

La gioeubia verrà bruciata quest’anno al campo dell’oratorio di Arnate, come ogni anno la squadra di volontari sta lavorando per allestirla.

«Ecco in anteprima la nostra vecchina ancora nuda! Giovedì sera sarà pronta per essere data alle fiamme, finemente vestita e truccata per l’occasione. Ma come sarà il suo cuore?» hanno chiesto quelli della Pro Loco. Le risposte si possono postare direttamente nei commenti sulla pagina Facebook. «Fra quanti indovineranno di che colore/colori sarà il cuore della nostra Giubbiana estrarremo un fortunato che mangerà il nostro risotto e luganega gratis!»

C’è tempo fino a giovedì a pranzo. E poi la sera tutti ad Arnate, per il falò e per il tradizionale piatto di risotto con la luganega, cucinato nel pentolone del Guinness dei Primati.