Con(i)cittadini di San Fermo e Valle Olona

Il giro nei quartieri di Varese di Progetto Concittadino arriva a toccare i rioni di San Fermo e Valle Olona nella serata di giovedì 30 gennaio alle ore 20.45. L’assessore con deleghe all’ambiente, benessere e sport Dino De Simone e il sindaco Davide Galimberti incontreranno i residenti nell’auditorium della scuola secondaria Don Rimoldi (in via Pergine 6), per portare avanti un percorso di ascolto della città e delle sue esigenze.

Si tratta della quinta tappa del tour “Con (i) cittadini” , pensato per mantenere un “dialogo diretto con l’amministrazione, per il presente e il futuro dei nostri rioni – si legge nell’invito a partecipare alla serata – Per promuovere cittadinanza attiva e avvicinare le istituzioni”.

La partecipazione è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni scrivere a progettoconcittadino@gmail.com.