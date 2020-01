Corso di base per diventare volontario CRI

Buoni propositi per un buon 2020: diventare Volontari CRI.

La sezione di Gavirate presenta il corso di base venerdì 17 Gennaio alle ore 20.45 presso il Salone Polivalente in Sede a Gavirate, Piazza De Gasperi, 1.

È il primo passo necessario per diventare un volontario Croce Rossa. Una volta superato l’esame finale si avrà la possibilità di accedere ad ulteriori corsi di specializzazione seguendo le proprie attitudini ed inclinazioni caratteriali.

C’è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto e ci sono mille modi per aiutare gli altri. Croce Rossa Italiana conosce bene le realtà che necessitano d’intervento, per questo motivo ogni giorno mette in campo le sue forze e i suoi volontari per aiutare i più vulnerabili.

Croce Rossa Italiana non è, come spesso si crede, solo ambulanza e Soccorso in emergenza, ma è anche tante altre attività, come ad esempio i servizi di trasporto sanitario semplice, il “Progetto Rughe” di aiuto e sostegno ai malati di Alzheimer che sta continuando, la preparazione e consegna dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti indicate dai Comuni.

Continuano poi anche le attività rivolte ai giovani, come ad esempio l’informazione/prevenzione nelle scuole e nelle piazze delle malattie sessualmente trasmissibili, dei danni e pericoli provocati dall’uso di sostanze stupefacenti e abuso dell’alcool; ci sono poi i servizi nei reparti di pediatria degli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali, i servizi di assistenza alle manifestazioni sportive e tanti altri ancora.

Alcune informazioni generali sul Corso Base CRI Medioverbano di Gennaio 2020:

· LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: presso il Salone Polivalente in Sede a Gavirate, Piazza De Gasperi, 1, 21026 Gavirate VA;

· DURATA CORSO BASE: la prima lezione del corso sarà Martedì 28 Gennaio 2020

· MODALITÀ’ D’ISCRIZIONE: tutti gli aspiranti volontari sono tenuti ad iscriversi attraverso il sito GAIA – https://gaia.cri.it/ cliccando su “ISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO”;

Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento, mandare una mail

a: corsobase@crimedioverbano.it.