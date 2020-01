De Luca è il giocatore di gennaio della Serie B

Giuseppe De Luca, un talento cristallino che rischiava di andare perso. Sin dai primi minuti con la maglia del Varese tra i professionisti si vedeva che la Zanzara aveva un talento particolare, che poteva portarlo lontano. (Foto Facebook – Virtus Entella)

Qualcosa però nel percorso di è perso. Dopo l’Under 21, i primi gol in Serie A con la maglia dell’Atalanta, poi tre anni a Bari, il Vicenza, l’esperienza estera in Romania al Cluj e il rientro alla Virtus Entella dopo un primo anno.

Quest’anno, grazie anche alla fiducia di mister Roberto Boscaglia, Beppe De Luca sembra aver ritrovato la voglia di spaccare la porta, così come faceva ai tempi della Primavera del Varese segnando gol a raffica. Per ora le reti sono 7 in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia.

La Zanzara compirà 29 anni il prossimo 11 ottobre, ha ancora davanti una buona parte di carriera da sfruttare e la Serie A potrebbe essere ancora un obiettivo realistico per uno della sua tecnica.

Le sue ultime prestazioni con la maglia dei liguri gli sono valsi il premio di Il “Calciatore del mese AIC” di gennaio per la Serie B, superando un altro varesotto, Manuel Iori, fresco del traguardo delle 300 presenze nella serie cadetta.