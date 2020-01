Dona un sorriso e ricevi benessere

In occasione dell’Epifania, l’Accademia di Naturopatia Sol in collaborazione con la Fondazione Dottor Sorriso, organizzerà lunedì 6 gennaio una giornata di beneficenza per raccogliere fondi da devolvere ai Dottor Sorriso che operano nei reparti pediatrici italiani.

L’obiettivo è quello di regalare allegria ai bimbi in un momento delicato come la degenza ospedaliera, alleviare le preoccupazioni dei genitori e consentire al personale medico di operare con una maggiore serenità. Sì, perché non tutti lo sanno, ma ridere fa bene davvero, quando sei un bambino e stai affrontando un ricovero in ospedale.

L’accademia offrirà presso la sua sede in via dei Tigli 28 a Gallarate, orario continuato dalle 9 alle 18, trattamenti benessere come massaggi olistici, reflessologia plantare, consulenze iridologiche, colloquio per fiori di Bach in cambio di un’offerta libera. L’intero ricavato sarà donato alla Fondazione Dottor Sorriso Onlus.

Dalle 15 alle 17 sarà organizzato dall’Asd Semi di Gioia un laboratorio per bambini con giochi e intrattenimenti per i più piccoli mentre i genitori potranno dedicarsi a un rilassante trattamento olistico.

La prenotazione dei trattamenti non è obbligatoria, ma consigliata come salta coda, basterà mandare un messaggio al numero +39 3249893157.