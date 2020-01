Escursione con le ciaspole alla Motta del Caslasc

Sabato 18 gennaio il CAI Luino propone una escursione nei Grigioni italiano con meta la Motta del Caslascva. Come dice bene il nome si tratta di un motto situato proprio nel mezzo della Val Vignun.

Risalendo la valle da Cassina de Vignun la Motta appare molto evidente visto che si alza proprio alle spalle del vasto pianoro denominato Pian Grand.

Per arrivare sulla cima bisogna aggirare la Motta de Caslasc sulla sinistra restando sul sentiero che va allo Strecc de Vignun e poi salirla da dietro. Una bellissima escursione in una valle che si è confermata affascinante anche con l’abito bianco. Ritorno per lo stesso itinerario.

Itinerario: San Bernardino (1608 m) – Bosch di Pescion – Pian Lumbrif (1854 m) – Sassel Batù –

Cassina de Vignun (2115 m) – Pian Grand (2224 m) – Motta de Caslasc (2301 m)

Tempo totale escursione h 5 – h3 per la salita – h2 per la discesa. Dislivello 700m – Difficoltà WE

I partecipanti devono munirsi di ARTVA – Pala – Sonda (possibilità di noleggio in sede CAI Luino

Percorso stradale Luino – Ponte Tresa – Manno – Autostrada A2 bivio per s. Bernadino (uscita)

SERVE BOLLINO AUTOSTRADA

Accompagnatori Sandro 3397442849 – Pierpaola

Programma

Iscrizioni entro giovedì sera

Ore 7.15 appuntamento posteggio ingresso piscina comunale Luino via Lugano

Ore 7.20 – partenza con mezzi propri per S. Bernardino

Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento alta montagna

Materiali: ciaspole – bastoncini

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici

stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene

fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della

polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non

sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it