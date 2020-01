Il gatto sviene durante l’incendio, i vigili del fuoco lo salvano (e rianimano)

Se l’è vista brutta il gatto “Lampo“. Si tratta del micio che i Vigili del Fuoco hanno trovato in un appartamento in fiamme a Sesto San Giovanni e che hanno salvato con sangue freddo e un pizzico di creatività.

I pompieri erano in un appartamento di via Giovanna d’Arco quando, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, si sono accorti del micio, accasciato a terra e privo di conoscenza.

Subito il gatto è stato portato fuori dall’appartamento ma le sue condizioni non sembravano migliorare, probabilmente per via del fatto che aveva respirato molto fumo. Così i pompieri hanno improvvisato un respiratore di aria pulita: hanno preso un autorespiratore in dotazione, lo hanno posto sul muso del micio e hanno aperto l’aria.

Un intervento che ha avuto successo: Lampo si è ripreso ed è salvo. Per la cronaca non si registrano altri feriti, umani o animali.