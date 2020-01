Gli appuntamenti di Auser per il 2020

“Creare cultura, perché no?”. È il titolo della serie di incontri che, alla sede di Auser Gallarate in via del Popolo, ripartirà dal gennaio 2019.

Oltre al filo d’argento, l’importante servizio offerto dall’associazione per le persone in difficoltà (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, in sede o per telefono), il 15 gennaio inizieranno gli incontri pomeridiani per diffondere cultura.

Di seguito il programma del primo trimestre:

Incontri pomeridiani

Arte – 15/01: ‘Arte gotica’, ore 15-16;

Medicina – 22/01: ‘Novità nella chirurgia mininvasiva’, ore 15-16;

Psicologia – 29/01: ‘Oggi parliamo di…’, ore 15-16;

Arte – 12/02: ‘Il Quattrocento’, ore 15-16;

Psicologia – 19/02: ‘Oggi parliamo di…’, ore 15-16;

Medicina – 24/02: ‘Salutare e sorridere’, ore 15-16;

Arte – 11/03: ‘Il Cinquecento’, ore 15-16;

Medicina – 18/03: ‘Terza età e pianificazione delle cure’, ore 15-16;

Psicologia – 25/03: ‘Oggi parliamo di…’, ore 15-16

Incontri serali