Il kit per la differenziata? Lo consegnano sindaco e consiglieri

A Porto Ceresio si conclude domani, mercoledì 8 gennaio, la prima fase di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

In questi giorni chi si è recato in Comune a ritirare calendario ecologico e i sacchetti ha avuto l’occasione di incontrare diversi amministratori cittadini, a partire dal sindaco Jenny Santi, che hanno personalmente consegnato i kit in sala consiliare.

«È stata una piacevole occasione per incontrare i nostri cittadini e augurare loro un buon anno – dice il sindaco – È stata anche l’opportunità per ricevere alcuni suggerimenti dai nostri concittadini per rendere ancora più bello il nostro territorio.

Il calendario di quest’anno è stato realizzato da Elisabetta Tomasina, vincitrice della sezione fotografia del concorso Lago d’Arte e che è stata presente anche in alcuni giorni della consegna. Il calendario, divenuto un vero e proprio cult, ci viene richiesto anche da diversi cittadini non residenti».

Domani sarà l’ultimo giorno di consegna dei kit presso la sala consiliare, dalle 9 alle 12.30. Da giovedì i cittadini che ancora non hanno ritirato calendario e sacchetti potranno farlo per tutto l’anno all’ufficio tecnico comunale il mercoledì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.

Il calendario è inoltre consultabile dall’applicazione My Porto Ceresio