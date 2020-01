Ko Verbano e Busto 81, si riapre la corsa alla vetta

Domenica di risultati importanti sui campi dell’Eccellenza e Promozione. In Eccellenza perdono sia la capolista Verbano, sia la seconda Busto 81 e si riapre la corsa per il primo posto con Rhodense e Varesina che si avvicinano. In Promozione invece non inciampa il Gavirate che continua ad avere un margine di vantaggio considerevole. (Foto Facebook – Ardor Lazzate 1973)

ECCELLENZA

Il Verbano viene sconfitto 1-0 in casa dell’Ardor Lazzate e non riesce a trovare il primo successo del 2020. Non ne approfitta il Busto 81, sconfitto in casa 2-1 dal Calvairate. Si avvicina, anche se solo di un punto, la Rhodense con lo 0-0 contro il Mariano, mentre si fa sotto la Varesina grazie al 4-0 rifilato alla Castanese. Accorcia anche la Vogherese, capace di espugnare 1-0 il campo dell’Alcione mentre cade in casa il Pavia, trafitto 4-0 dalla Vergiatese. Successo interni per l’Accademia Pavese, 2-0 contro il Settimo Milanese, la Sestese ottiene un importante successo 2-1 a Fenegrò.

CLASSIFICA: Verbano 35; Busto 81 34; Rhodense 33; Varesina 30; Vogherese 29; Alcione, Accademia Pavese 24; Ardor Lazzate, Pavia 23; Vergiatese, Calvairate 22; Settimo Milanese 19; Mariano, Sestese 17; Castanese 12; Fenegrò 9.

PROMOZIONE

Non si stanca di vincere il Gavirate che regola 3-1 il Vittuone e continua a viaggiare solitario al comando del girone. Si conferma al secondo posto la Besnatese che passa 2-1 a Magenta mentre sale in terza piazza il Morazzone che batte 1-0 l’Uboldese. Cade il Cas, sconfitto 1-0 a Sacconago dal Sedriano mentre risale l’Olimpia che passa 4-2 a Gorla Maggiore. Termina 1-1 tra Meda e Universal Solaro, cadono invece l’Union Villa Cassano, 3-0 sul campo della Base 96, e il Fagnano, sconfitto in casa 3-1 dal Vighignolo.