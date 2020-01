La Solbiatese riparte con un’altra vittoria

Nuovo anno, vecchio discorso. In Prima Categoria la Solbiatese continua a non conoscere bassi e anche la prima del 2020 vede i nerazzurri vincere. In Seconda sono opposte le situazioni nei due gironi: nel gruppo N l’Olgiatese comanda, grande mucchio invece nello Z guida il Luino ma ci sono otto squadre in otto punti. (Foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911)

PRIMA CATEGORIA

Basta un gol alla Solbiatese per superare l’Arsaghese e allungare ancora in vetta. C’è invece lotta per il secondo posto ma il segno “X” è andato per la maggiore nella prima domenica di campionato del nuovo anno. Termina senza reti la sfida tra Ispra e Nfo Ferno, 1-1 il finale tra Accademia Bmv e Turbighese mentre è un bel 2-2 quello tra San Michele e Bosto. Pari 1-1 anche tra Valceresio e Tradate mentre il Cantello Belfortese riparte con un bel successo 3-0 sulla Crennese Gallaratese. Tre punti anche per il San Marco grazie al 2-1 sulla Folgore Legnano.

CLASSIFICA: Solbiatese 40; Nfo Ferno 30; Accademia Bm, Ispra 27; Bosto, Valceresio 26; San Michele 24; Tradate 20; Turbighese, Ticinia, Folgore Legnano, Arsaghese 19; Crennese Gallaratese 18; Cantello Belfortese 17; San Marco 13; Antoniana 4.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

L’Olgiatese supera 1-0 il Parabiago e sfrutta la sconfitta del Villa Cortese – 2-1 a Gorla Maggiore – per allungare ancora al primo posto. Pareggia la Pro Juventude, 1-1 contro il Nerviano, e anche il Canegrate, 0-0 contro il Lonate Pozzolo. Risale posizioni la Solbiatese grazie al 4-0 rifilato al Buscate, stesso risultato per il San’Ilario contro il Beata Giuliana, la Robur batte 2-1 il Samarate. Successo ance per la Virtus Cantalupo, 2-0 contro la Kolbe, l’Oratorio San Francesco abbatte 5-3 la Borsanese.

CLASSIFICA: Olgiatese 46; Villa Cortese 34; Pro Juventude, Canegrate 33; Lonate Pozzolo, Parabiago 31; Solbiatese 29; Virtus Cantalupo 25; Buscate 24; Robur 22; Gorla Minore 20; Oratorio San Francesco, Kolbe, Sant’Ilario 18; Beata Giuliana, Nerviano 16; Borsanese, Samarate 13.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Luino batte 4-0 la Lavena Tresiana e si tiene il primo posto con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Al secondo posto ci sono il Lonate Ceppino, che supera 7-1 l’Arnate, e la Sommese che pareggia 1-1 a Casciago contro la Casmo. Riparte bene anche l’Aurora Induno che supera 2-1 il Coarezza, il Laveno Mombello invece pareggia 1-1 contro il Tre Valli. Vince il Cairate 2-1 contro il Ceresium Bisustum, la Malnatese passa 2-1 a Caravate mentre il Buguggiate perde 3-1 a Caronno Varesino contro l’Eagles. Colpo esterno anche per la Cuassese, 1-0 ad Albizzate contro il San Luigi.