Lo sciopero dei mezzi pubblici ferma le misure anti-inquinamento per le auto

Regione Lombardia ha fatto sapere ai sindaci dei Comuni interessati dalle limitazioni regionali della circolazione per i veicoli più inquinanti che per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, ci sarà una sospensione delle misure in concomitanza con lo sciopero dei trasporti pubblici.

La circolare regionale comunica che è revocato per il solo 8 gennaio 2020 il fermo programmato del traffico veicolare, in considerazione dell’indizione, per tale data, dello sciopero regionale del settore ferroviario.

I Sindaci dei Comuni che avessero anche disposto le misure temporanee di limitazione della circolazione ai sensi della DGR 7095 del 18 settembre 2017 sono invitati a coordinare le relative ordinanze sindacali con la presente disposizione. In caso di revoca dello sciopero deve intendersi sospesa anche la presente comunicazione.

A Legnano, restano in vigore le misure temporanee di primo livello su temperature da tenere in abitazioni ed esercizi commerciali, utilizzo di alcune tipologie di generatori di calore e simili.