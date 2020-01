Masterchef: ora il gioco si fa duro

La cooperazione sarà cruciale già nella Mystery Box: e chi avrà saputo lavorare senza perdere di vista la propria creatività e le proprie doti tecniche sarà dichiarato il migliore della prova e potrà avere un vantaggio nel successivo Invention Test. Qui, nel secondo step della gara, i cuochi amatoriali si misureranno con uno dei compiti più difficili: cucinare a 4 mani, riponendo la fiducia nelle idee e nelle scelte del proprio “compagno di banco”.

La prova in esterna sarà invece in un posto mitico per gusto e creatività: si terrà infatti a Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia, Capitale Italiana della Cultura 2020 e patria di prodotti noti in tutto il mondo.

Qui le due brigate dovranno cucinare nella meravigliosa e storica cornice del Teatro Regio per 50 elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini” e qui vedremo quale delle due finirà al Pressure Test.

Naturalmente, dalle nostre parti si tifa anche per dei concorrenti in particolare: Davide, per tutti triestino perchè residente ora nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma in realtà di origini e frequentazioni gallaratesi, e Giada “vicina di casa” della nostra provincia perchè abitante a Cornaredo. Entrambi si sono messi in luce e possono aspirare ad andare molto avanti: vedremo se anche nella serata di giovedì 30 tutto filerà liscio.