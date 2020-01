Patto tra Regione e JRC per lo sviluppo attento all’ambiente

Questa mattina, nella sede del JRC, Rien Stroosnij e l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo in occasione dell’annuale Tavolo di confronto EMAS, hanno sottoscritto il nuovo protocollo.

Il Tavolo EMAS è da anni un’occasione di condivisione con le realtà locali dell’operato e dei progetti del JRC in materia ambientale, dimostrando il proprio impegno nel migliorare la performance ambientale e rafforzando il ruolo di promotore dello sviluppo sostenibile.

«Siamo soddisfatti dell’adesione da parte del JRC al Protocollo per lo sviluppo sostenibile – ha detto Cattaneo – e della collaborazione attiva di questi anni. Regione Lombardia è impegnata nel 2020 a costruire la strategia regionale dello sviluppo sostenibile che assume un significato particolare nei 50 anni dalla sua istituzione e nella prospettiva del Green Deal della Commissione Europea. Crediamo infatti in un lavoro comune e coordinato che veda come attori tutti i soggetti che operano in Lombardia, come il JRC e quindi la Commissione Europea, le imprese, le istituzioni, le associazioni, le università, le parti sociali, impegnati nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di promuoverne lo sviluppo».

«Questo Protocollo – ha proseguito Cattaneo – che recepisce attivamente i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall’ONU, promuove l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale e l’impegno che si assume Regione Lombardia a fungere da locomotiva sostenibile d’Italia e d’Europa. È infatti uno strumento che può catalizzare l’impegno di tutte le realtà che risiedono nella nostra Regione, perché è fondamentale che si crei una grande alleanza tra ecologia ed economia, tra ambiente e imprese, tra ricerca e istituzioni».

Rien Stroosnijder ha dichiarato: «Siamo particolarmente orgogliosi dell’eccellente collaborazione con Regione Lombardia, la quale sfocia nella stipula del Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile. Questo momento storico è caratterizzato da una nuova Commissione europea, guidata dalla Presidente von der Leyen, il cui primo punto in programma è la realizzazione del Green Deal e l’impegno dell’Unione europea ad essere un punto di riferimento per tutto il mondo in tema di rispetto ambientale. Questo approccio di condivisione è precisamente quanto JRC Ispra sta facendo attraverso il Tavolo di confronto EMAS: il centro vuole essere un esempio e un punto di riferimento per lo sviluppo delle tematiche ambientali del territorio di cui fa parte. La collaborazione pluriennale con Regione Lombardia, che si rafforza con la firma del Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile, fa parte di questa strategia e si inserisce all’interno della programmazione a medio e lungo termine degli obiettivi strategici di JRC».

Rien Stroosnijder ha poi presentato all’assessore Cattaneo e a tutti i presenti i progressi relativi al piano di sviluppo del sito del JRC Ispra al 2030 incentrato su 4 punti focali tra cui l’uso di tecnologie avanzate per la gestione del sito, lo sviluppo sostenibile e una maggiore apertura del sito al pubblico.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, il sito del JRC Ispra ha stabilito numerosi obiettivi entro il 2030, innalzando drasticamente l’utilizzo di energie rinnovabili (pannelli fotovoltaici, pompe di calore geotermiche) e in particolare fungendo da precursore rispetto a quanto prefisso dal Green Deal, che prevede tra l’altro la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e l’incentivazione dell’economia circolare con riduzione delle emissioni di gas effetto serra del 50% entro il 2030 (rispetto i livelli del 1990).

Per implementare questo programma, il JRC Ispra sta continuando ad investire sempre maggiori risorse in progetti ad alta valenza ambientale, beneficiando del know how innovativo e tecnologico dei propri ricercatori.

L’importanza del Tavolo di confronto EMAS come strumento di comunicazione utile e concreto per creare sinergie e collaborazioni fruttuose con il territorio e le parti interessate è stato confermato anche dall’intervento sull’opportunità di utilizzare EMAS per favorire l’applicazione dell’economia circolare tenuto dall’Ing. Salvatore Curcuruto, Responsabile Servizio Certificazioni Ambientali I.S.P.R.A., in rappresentanza anche del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit.