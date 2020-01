Il Pd apre la scuola di formazione politica

“Questo fine settimana prenderà il via la Scuola Regionale di Formazione Politica del Partito Democratico Lombardo. Una Scuola aperta a tutto il territorio della Lombardia, e quindi anche alla provincia comasca, nata dal lavoro di rete fatto in questi mesi da tutti i rappresentanti dem delle diverse province lombarde, coordinate da Lorenzo Gaiani responsabile Formazione in Segreteria regionale. Una Scuola che vuole offrire il suo contributo strutturale al percorso di rinnovamento che il PD sta affrontando in questo difficile e delicato passaggio storico”. Lo annuncia la responsabile Formazione del PD comasco, Carla Gaiani.

“Come Partito – chiarisce la responsabile dem locale – abbiamo, infatti, ritenuto necessario rilanciare la Formazione come forma di creazione di nuove vocazioni per la politica e per l’Italia del domani nel contesto democratico e riformista del centrosinistra, puntando sia su tematiche di ordine storico-istituzionale sia su quelle attuali, di maggiore impatto nell’opinione pubblica”.

Il corso, dedicato principalmente ai giovani di età ricompresa tra i 20 e i 35 anni, avrà inizio sabato 18 gennaio 2020 presso la sede del Circolo PD “Fiorella Ghilardotti” di via Pergolesi, 15 a Milano (nei pressi della Stazione centrale, fermate MM1 Loreto) con la frequenza di un sabato al mese e una tre giorni residenziale conclusiva da tenersi nel mese di giugno.

“Sabato 18 gennaio parleremo di “Partiti e dottrine politiche nell’Italia del dopoguerra”; il 15 febbraio svilupperemo “Il modello istituzionale italiano: Stato, autonomie locali e Unione europea”; il 14 marzo affronteremo “L’onda dei populismi e il futuro della democrazia liberale”; il 18 aprile tratteremo di “Economia e lavoro fra riforme interrotte e riforme possibili” mentre il 16 maggio viaggeremo “Verso il 2050: crisi ambientale e Green economy”.