Una pesca di …spigole nelle buche delle strade varesine.

È quanto hanno fatto i giovani della sezione varesina della Lega che sono andati a verificare lo stato delle strade nel rione di Avigno: «I rioni di Varese sono preda del degrado, con strade completamente distrutte, che abbassano nettamente la qualità della vita dei residenti. Da troppo tempo da parte dell’amministrazione comunale non arrivano risposte. Una situazione che colpisce anche Avigno, quartiere dove abito e dove i residenti mi hanno chiesto di fare da portavoce di questo problema, rendendolo mediatico, per attirare l’attenzione che, finora, non ci è stata data».

Così Alberto Nicora, Coordinatore cittadino della Lega Giovani di Varese, che insieme ad altri giovani ha organizzato una protesta simbolica nel quartiere.

«Vista la gravità delle condizioni del manto stradale – spiega Nicora – abbiamo ‘pescato’ delle spigole in buche che, con la pioggia, diventano dei veri e propri laghi».

«Ogni giorno l’amministrazione comunale si vanta di aver fatto interventi e di aver stanziato risorse destinate alla riparazione delle strade, facendo passare l’ordinaria amministrazione per qualcosa di speciale. I residenti di Avigno sono stanchi e non ci stanno! E aspettano interventi che, ad oggi, ancora non si sono visti» conclude Nicora.