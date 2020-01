Piscine interrate: perché e come costruirne una in giardino

Negli ultimi anni le piscine, interrate o fuori terra, si sono largamente diffuse anche nel territorio del varesotto. Del resto chi non sogna di avere una bella piscina in giardino, che permetta di godersi al meglio le aree verdi attorno alla casa durante i mesi estivi. Fortunatamente negli ultimi anni alcuni fattori hanno contribuito a diffondere l’abitudine di avere una piscina in giardino; alcuni sono correlati alla disponibilità di mezzi costruttivi più economici rispetto a un tempo; altri fattori sono invece correlati ad alcuni miti sulle piscine che sono stati ormai da tempo sfatati.

Troppo spese, troppa manutenzione, troppo lusso

Questi erano tre dei miti più diffusi sull’avere una piscina in giardino, tutti sfatati dai fatti. Il primo riguarda le spese, che in effetti oggi sono di molto diminuite rispetto a un tempo. Le motivazioni sono varie, a partire dalla disponibilità di materiali che rendono più semplice la costruzione di una piscina interrata in qualsiasi situazione. Per altro, come è possibile vedere anche sul sito www.ilbluepiscine.it, oggi l’offerta è decisamente molto ampia: non è poi così difficile trovare la piscina che meglio si adatta alle personali esigenze di ognuno. La manutenzione di una piscina è per altro minima, non serve affannarsi ogni giorno, grazie anche ai nuovi sistemi di filtraggio. Una piscina non è da considerare un lusso eccessivo, oggi per rendere un’abitazione “di lusso” è necessario costruire una piscina che abbia una superficie superiore agli 80 metri quadrati.

I vantaggi di una piscina in giardino

Come tanti abitanti in provincia di Varese ci hanno dimostrato negli anni, avere una piscina oggi è molto meno complesso di un tempo. Basta infatti avere uno spazio in cui posizionarla, non necessariamente ampio. Anche in un piccolo giardino è infatti facile costruire una piscina interrata, l’importante sta nel richiedere le necessarie autorizzazioni presso l’autorità comunale. I vantaggi sono poi impagabili, a partire da poter godere al meglio del proprio giardino. Fare un tuffo nelle giornate più calde permette di stare all’aperto più a lungo, senza soffrire per il sole accecante o per l’afa che altrimenti renderebbe impossibile soggiornare in giardino. Avere a disposizione una bella piscina è anche un’ottima motivazione per aumentare le occasioni di incontro con amici e parenti. Nei mesi più caldi chiunque non vede l’ora di farsi un bagno, allora perché non organizzare un barbecue con gli amici o un pomeriggio in giardino.

Meglio scegliere prodotti di qualità

Ricordiamo però sempre che i vantaggi correlati all’avere una piscina in giardino sono commisurati al prodotto che si decide di installare. Conviene chiedere consiglio a professionisti del settore, che ci sapranno consigliare il modello di piscina più indicato per la nostra casa, così come la zona in cui è consigliabile posizionarla in giardino. Oltre a questo stiamo parlando di un accessorio importante, che sarà usato da tutta la famiglia e che è bene realizzare in maniera corretta. In questo modo avremo maggiore sicurezza durante l’utilizzo e la certezza di ottenere un’installazione a regola d’arte, con tutte le carte in regola per migliorare la nostra casa.