Porte aperte all’asilo di Cuvio

Sabato 11 gennaio sarà un giorno particolare per la Scuola dell’infanzia ”Erminia Maggi” di Cuvio. In occasione della giornata delle iscrizioni è stato organizzato uno speciale open day aperto a tutti: genitori, fratelli, zii, nonni e naturalmente anche bambini.

Tutto in un pomeriggio a partire dalle 14:30 fino alle 17:00. Durante queste ore sarà possibile visitare la scuola in tutti i suoi spazi; incontrare insegnanti e amministratori così da poter conoscere meglio ciò che avviene nel quotidiano della vita scolastica dei nostri bambini: dall’apprendimento, ai giochi e alla nutrizione.

Anche a riguardo delle attività di PRE e POST Asilo, la coordinatrice, Simona Broetto e le insegnanti saranno disponibili per rispondere a qualsiasi precisazione dei genitori.

Saranno anche presenti, il presidente, Andrea Savini e i membri del Cda per dare eventuali chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione, della quale sarà possibile ritirare tutta la documentazione necessaria. In particolare saranno già accettate le adesioni dei bambini nati tra gennaio 2017 e aprile 2018.

La ricca merenda, sarà occasione per assaggiare alcune delle prelibatezze, che saranno preparate dalle esperte cuoche della cucina

interna della scuola dell’infanzia.

Per altre informazioni e segnalare la partecipazione all’evento contattare la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ERMINIA MAGGI” DI CUVIO – tel. 0332 651.257